شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقفز لأعلى مستوى فى 9 أشهر بعد انخفاض المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الخميس لأعلى مستوى فى تسعة أشهر ، لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، بفضل انحسار مخاوف تخمة المعروض فى الولايات المتحدة ، بعد انخفاض مخزونات الخام التجارية ،وتباطؤ إنتاج النفط الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.5% إلى مستوي 48.58$ الأعلى منذ آذار/مارس الماضي ، من مستوى الافتتاح عند 47.85$، وسجل أدنى مستوي عند 47.83$ ،و صعد خام برنت بأكثر من 1.6% إلى مستوي 51.88$ للبرميل الأعلى منذ آذار/مارس ، من مستوى الافتتاح عند 51.04$ ، وسجل أدنى مستوي عند 51.04$.

عند تسوية الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.6% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.7% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

فى بيانات رسمية أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 11 كانون الأول/ديسمبر ، فى ثالث انخفاض أسبوعي فى شهر ، لتتجاوز توقعات الخبراء انخفاض بحوالي 2.8 مليون برميل يوميا.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100 ألف برميل ،فى أول انخفاض أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي فى 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،لينزل إجمالي الإنتاج إلى 11.0 مليون برميل يوميا.

السحب من المخزونات مع تباطؤ الإنتاج فى الولايات المتحدة ، قلص من مخاوف تخمة المعروض فى أكبر مستهلك ومنتج للنفط فى العالم.