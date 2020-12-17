شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة السعودية تعلن استثمار المواطنين في مشروعات المياه قريباً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، إن نجاح الوزارة في توفير إمدادات الغذاء جاء نتاج جهد متواصل من 4 إلى 5 سنوات منذ بداية عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر وضع استراتيجيات لجميع القطاعات، ومنها استراتيجية الأمن الغذائي التي توقعت الأزمة قبل حدوثها.

وأضاف الوزير خلال ملتقى الميزانية، الذي عقد أمس الأربعاء، أنه تم تحديد 11 سلعة أساسية أثناء الأزمة جرى التركيز عليها وعلى وفرتها، وتمكنت الوزارة من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات مثل الدجاج إلى 65% بدلا من 42%، وفي منتجات الخضر بلغت الاكتفاء في المجمل 65%، بحسب قناة العربية.

وقال الوزير إن صندوق التنمية الزراعي وفر تمويلاً للقطاع الخاص بقيمة 3.7 مليار ريال في العام 2020، بعد حصوله على دعم نحو ملياري ريال، بينما بلغت تمويلاته ملياري ريال فقط العام الماضي.

وأوضح أن القطاع الزراعي حقق معدلات إنتاج عالية رفعت إسهامه في الناتج المحلي إلى 61.4 مليار ريال العام الماضي.

ومؤخرا، أبلغ صندوق التنمية الزراعية مجلس الغرف السعودية ببدء برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية، وبرنامج الاستثمار الخارجي في المشاريع الزراعية بالدول المستهدفة.

ويصل قيمة الدعم إلى280 مليون ريال للمشروع وبمساهمة من الصندوق بحد أقصى 60% من تكلفة المشروع لنحو 8 منتجات زراعية (الأعلاف والبرسيم، الأرز، السكر، الذرة، فول الصويا، زيت الطعام، الحطب، اللحوم الحمراء).