شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض قليلاً سهم ديزني (DIS) في آخر جلساته، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.47% بما يعادل -0.82 نقطة ليستقر على سعر 173.12 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 173.36، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 199.20.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه