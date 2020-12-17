شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم فورد (F) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.20% بما يعادل -0.11 نقطة ليستقر على سعر 9.04 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ولاحظ وسط ذلك بدء تكون دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 8.72، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه