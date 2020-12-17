شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1875.00 ويجري محاولات لاختراقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن تأكيد الاختراق سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى مستويات 1917.00 ثم 1928.60 كمحطات رئيسية تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستويات 1850.00 ثم 1833.00 والثبات دونها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1850.00 والمقاومة 1890.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد