الذهب يرتفع مع تأثر الدولار سلبا بفعل تقدم التحفيز الأمريكي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بلغت أسعار الذهب ذروة أسبوع اليوم الخميس إذ ضغط إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن تحفيز مالي في الولايات المتحدة على الدولار، بينما تلقى المعدن الأصفر المزيد من الدعم بفضل تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لحين تعافي الاقتصاد.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1869.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوع عند 1870.11 دولار في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1871.60 دولار.

وقال إليا سبيفاك محلل العملة لدى ديلي فيكس إن المشرعين الأمريكيين يقتربون من الاتفاق على تحفيز مالي مما يدعم الدولار، بيد أن الأسواق من المرجح أن يخيب أملها بفعل حجم الحزمة المالية ومن المستبعد أن يعكس الذهب مساره النزولي الذي شهده على مدى الأشهر القليلة الفائتة.

وأجرى المفاوضون في الكونجرس الأمريكي مناقشات أمس الأربعاء بشأن تفاصيل مشروع قانون مساعدات بقيمة 900 مليار دولار لتخفيف تداعيات كوفيد-19 من المتوقع أن يشمل صرف شيكات للتحفيز بقيمة تتراوح بين 600 و700 دولار وتمديد إعانات بطالة، مما دفع الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين.

وتعهد مجلس الاحتياطي أمس الأربعاء على نحو أكثر صراحة بمواصلة برنامج شراء سندات لحين حدوث تقدم كبير في استعادة التوظيف بالكامل وبلوغ المستوى المستهدف للتضخم عند اثنين بالمئة.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء السوق العالمية لدى شركة الخدمات المالية أكسي في مذكرة إن التضخم من المتوقع حاليا أن يقوم بالمهمة الصعبة ويدفع الدولار للانخفاض مما سيرفع الذهب أكثر.

ويترقب المستثمرون حاليا قرارا من إنجلترا بشأن السياسات، المقرر بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، إذ من المتوقع أن يمتنع البنك المركزي عن تقديم المزيد من التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 25.44 دولار للأوقية. وربح البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1042.53 دولار وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2339.70 دولار.