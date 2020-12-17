شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضاً.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 10912 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 2204 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 13091 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 4199 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 2064 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3000 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ شركة النصر للأعمال المدنية، اميرالد للاستثمار العقاري، ارابيا انفستمنتس هولدنج، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، اودن للاستثمارات المالية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، غاز مصر، العربية للمحابس، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، شارم دريمز للاستثمار السياحي.

وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، النعيم القابضة للاستثمارات، 4424 سهم، 27 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات المالية والصناعية المصرية، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، النعيم القابضة للاستثمارات، النساجون الشرقيون للسجاد، 5002 سهم، 69.9 ألف سهم، 25 ألف سهم، 100 ألف سهم، 51.3 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 640.7 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) 200 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهرام للطباعة والتغليف، 5000 سهم، 10 آلاف سهم، 2000 سهم، 30.7 ألف سهم، 29.2 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي ابن سينا فارما، بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، 70 ألف سهم، 17.3 ألف سهم، على التوالي.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة القاهرة للإسكان والتعمير المصدرة لعدد 12 مليون سهم بقيمة إجمالية 174 مليون جنيه.

وفي سياق آخر أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المهندس هاني حماد، في التعاقد مع مكتب التقييم على ضوء العروض المقدمة، وذلك لإعداد تقرير القيمة العادلة للسهم، على أن يكون التقرير صادر من مستشار مستقل معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى أن يتم ذلك في مدة أقصاها 10 أيام من تاريخه، وعرض التقرير على مجلس الإدارة فور وروده.

وفي سياق منفصل أعلنت مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، موافقة شركة العاصمة الإدارية على خطاب شركة الجيزة والقاهرة للتنمية العقارية بعدم الممانعة على إبرام عقد التطوير لقطعة الأرض مساحتها فدان وألف متر مربع لصالح شركة عامر للتنمية السياحية إحدى شركات مجموعة عامر جروب القابضة.