شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: تنفيذ 416 مشروعا في قطاع الكهرباء بتكلفة حوالى 95.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك ضمن سلسلة التقارير التي أصدرتها الوزارة عن حصاد مرحلة البناء للعامين الماضيين (18/2019 -19/2020).

وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الانتهاء من تنفيذ 416 مشروع في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 95.6 مليار جنيه، منها 194 مشروعاً بنهاية العام المالي (19/2020)، بتكلفة 33.6 مليار جنيه.

وحول التوزيع الجغرافي للمشروعات المنتهية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة خلال (18/2019- 19/2020)، لفتت السعيد إلي تصدر محافظة القاهرة من حيث عدد المشروعات، بنحو 60 مشروعاً، بتكلفة 7.5 مليار جنيه، تليها محافظة أسوان، بعدد 36 مشروعاً، بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وأسيوط ب 23 مشروعاً، بتكلفة 9.2 مليار جنيه، ومحافظة البحر الأحمر ب 22 مشروعاً، بتكلفة 9.1 مليار جنيه.

وأوضحت السعيد أن الصعيد والمحافظات الحدودية استحوذت على 37% من عدد المشروعات المنتهية في قطاع الكهرباء خلال العامين الماضيين، بتكلفة كلية استثمارية تقدر بنحو 33.8 مليار جنيه، موضحة أنه تم تنفيذ 118 مشروع بمحافظات الصعيد بتكلفة بلغت نحو 19 مليار جنيه، إلي جانب تنفيذ 35 مشروع بالمحافظات الحدودية بتكلفة بلغت 14.8 مليار جنيه.

وأوضح تقرير حصاد مرحلة البناء لمشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة الذي أعلنته الوزارة أنه تم الإنتهاء من تنفيذ 21 مشروعاً بمحافظة الإسكندرية، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، البحيرة 16 مشروعاً، بتكلفة 3.5 مليار جنيه، الجيزة 13 مشروعاً، بتكلفة 8.1 مليار جنيه، سوهاج 13 مشروعاً، بتكلفة حوالي 4 مليار جنيه، دمياط 10 مشروعات، بتكلفة 4.2 مليار جنيه، وبني سويف 9 مشروعات، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، مطروح 6 مشروعات، بتكفة 4.8 مليار جنيه، فضلاً عن الإنتهاء من 34 مشروعاً مشتركاً بين أكثر من محافظة، بتكلفة 33.4 مليار جنيه.

واستعرض التقرير المشروعات التي تم الإنتهاء منها خلال العامين الماضيين، والتي تتضمن أبرزها إنشاء محطة توليد كهرباء جنوب حلوان البخارية قدرة 1950 ميجاوات، تحويل محطة توليد غرب دمياط 2 الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250 ميجاوات، لتصبح القدرة الإجمالية 750 ميجاوات، تحويل محطة توليد غرب أسيوط الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 250ميجاوات لتصبح القدرة الإجمالية 1500 ميجاوات، تحويل محطة 6 أكتوبر الغازية للعمل كدورة مركبة بإضافة 340 ميجاوات.

كما تضمنت المشروعات وفقًا للتقرير تنفيذ 32 محطة طاقة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية في بنبان بأسوان بقدرة 1465 ميجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص، إنشاء محطة خلايا فوتوفلطية بكوم أمبو، قدرة 26ميجاوات بمحافظة أسوان، إنشاء محطات رياح (جبل الزيت 1، 2، 3) بإجمالي قدرة 380 ميجاوات بمحافظة البحر الأحمر، إلي جانب انشاء محطة رياح بخليج السويس، قدرة 250 ميجاوات بالتعاون مع القطاع الخاص.