شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم اليابان تغلق مرتفعة بفضل آمال التحفيز الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع للجلسة الثانية اليوم الخميس إذ تلقت المعنويات دفعة من توقعات بمزيد من التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة وتعهد بالدعم من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.18 بالمئة إلى 26806.67 نقطة، ليزيح خسائر تكبدها في التعاملات الصباحية. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32 بالمئة إلى 1792.58 نقطة.

وساد الحذر بين بعض المتعاملين إذ تكافح اليابان موجة ثالثة من الإصابات، لكن التطورات الإيجابية في الولايات المتحدة قدمت الدعم.

وأبدى كبار النواب في الحزبين الديمقراطي والجمهوري تفاؤلهم بشأن الاتفاق على مشروع قانون مساعدات بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات كوفيد-19، وتعهد المركزي الأمريكي بمواصلة ضخ النقد في الأسواق المالية حتى يستعيد الاقتصاد عافيته.

وقد تتراجع الأسهم بسهولة بفعل عمليات بيع لجني الأرباح بعد أن بلغ نيكي أعلى مستوى في 29 عاما ونصف العام، لكن المحللين يشيرون إلى توقعات متفائلة في الأمد المتوسط.

وتصدر سهم نينتندو الأسهم الرابحة بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس إذ ارتفع 6.61 بالمئة وتلاه سهم كينيس كورب الذي صعد 2.23 بالمئة.

وكان سهم داي-إيتشي سانكيو الأقل أداء إذ هبط 4.4 بالمئة وتلاه سهم سكك حديد وسط اليابان الذي نزل 2.23 بالمئة.

وارتفع سهم البريد الياباني للتأمين 10.05 بالمئة بفضل تقارير لوسائل إعلام ذكرت أن الشركة ستعيد شراء ما قيمته 2.9 مليار دولار من أسهمها من الشركة الأم البريد الياباني القابضة التي ارتفع سهمها 3.58 بالمئة.

ونزل سهم فوجي فيلم القابضة ثلاثة بالمئة بعد أن ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة اليابانية خَلُصت إلى أنه لا يمكنها قياس مدى فعالية عقار أفيجان الذي تنتجه الشركة كعلاج لكوفيد-19.

وتقدم 56 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 166.