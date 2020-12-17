شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين لا يزال محصورا- تحليل - 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير لدى سعر الزوج بانحصاره المتكرر ضمن النطاق الجانبي لنلاحظ من الرسم المرفق استمرار تذبذبه ما بين الدعم المستقر عند 125.75 والمقاومة المتمركزة قرب 126.60, لذلك سنبقى على الحياد لحين تجاوزه لإحدى هذه المحاور لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية للتداولات القادمة. يرجى مراجعة التقارير السابقة لتحديد الأهداف المتوقعة في حال نجاح السعر بالخروج من النطاق الجانبي الحالي. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 125.80 و 126.70 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي

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