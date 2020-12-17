الدولار الأسترالي يجتاز القمة الأخيرة – تحليل - 17-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بإيجابية جديدة ليخترق مستوى 0.7578 ويحاول الثبات فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، مقترباً من هدفنا الأول المنتظر عند 0.7600، ونتوقع استمرار الميل الصاعد للتوجه نحو 0.7700 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً وفعالاً للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.7520.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7520 والمقاومة 0.7670
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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