شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز الهدف الأول – تحليل - 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من اختراق مستوى 25.06 وإغلاق الشمعة اليومية فوقه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بفعالية خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التالية التي تبدأ عند 26.25 وتمتد إلى 26.88.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً بشرط الثبات فوق مستوى 25.06، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.60 والمقاومة 26.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد