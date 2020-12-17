شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يعيد الاختبار بنجاح – تحليل - 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الذهب صعوداً بشكل قوي بعد إعادة اختبار مستوى 1850.00 يوم أمس، ليقترب تدريجياً من هدفنا الإيجابي الأول المنتظر عند 1875.00، ويتحرك السعر داخل القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي تدعم فرص تخطي المستوى المذكور لتحقيق مزيد من الأهداف الإيجابية التي تمتد إلى 1917.00 ثم 1928.60.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستويات 1850.00 والأهم فوق 1833.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1850.00 والمقاومة 1890.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد