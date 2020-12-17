شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط للأعلى لها في تسعة أشهر مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له في أكثر من عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتفاع عقود خام نيمكس للأعلى لها منذ الثالث من آذار/مارس وارتفاع عقود خام برنت للأعلى لها منذ الخامس من الشهر ذاته وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ 20 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً ووسط تطلع الأسواق لإقرار المشرعين الأمريكيين لتحفيز مالية جديدة.

وفي تمام الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير من عام 2021 بنسبة 0.82% لتتداول عند مستويات 48.24$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 47.85$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 47.82$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم شباط/فبراير المقبل 0.74% لتتداول عند 51.50$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.12$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 51.08$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.18% إلى 90.09 مقارنة بالافتتاحية عند 90.26، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.45.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 12 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 36 ألف طلب إلى 817 ألف طلب مقابل 853 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر تراجعاً بواقع 159 ألف طلب إلى 5,598 ألف طلب مقابل 5,757 ألف طلب.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.55 مليون تصريح مقابل نحو 1.54 مليون تصريح في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها استقراراً عند نحو 1.53 مليون منزل خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 20.1 مقابل 26.3 في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الاول/ديسمبر والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

هذا وقد تابعنا أمس الأربعاء تعهد صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على الفائدة على الأموال الفيدرالية صفرية والمضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً على الأقل حتى بلوغ أهداف التوظيف وتحقيق استقرار الأسعار وذلك مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي نفس السياق، فقد تم رفع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال العام المقبل 2021 إلى 4.2% مقارنة بالتقديرات الفصيلة السابقة بنمو 4% ولنمو 3.2% من 3.0% في 2022، وترى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أن معدلات البطالة قد تبلغ 6.7% بحول نهاية 2020 مقارنة بتوقعات أيلول/سبتمبر عند 7.6% وأنها قد تتراجع إلى 5% في 2021 مقارنة بالتقديرات السابقة عند 5.5%.

ونود الإشارة لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أعرب بالأمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انقضاء فعليات اجتماع الفيدرالي، عن كون الحاجة للتحفيز المالي "قوية جداً جداً"، وجاء وسط تطلع الأسواق لإقرار المشرعين الأمريكيين لحزمة تحفيز جديدة لمواجه التداعيات السلبية لشدة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل نوه بالأمس بأن المحادثات حيال المساعدات الجديدة لا تزال جارية بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وأنه يعتقد "سنصل إلى هناك"، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 72.17 مليون ولقي 1,630,521 شخص مصرعهم في 220 دولة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط للأسبوع المنقضي في 11 من كانون الأول/ديسمبر عجز بنحو 3.1 مليون برميل مقابل فائض بنحو 15.2 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 2.8 مليون برميل، لنشهد تراجع المخزونات إلى 500.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات أعلى 10% عن متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 1.0 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما ارتفعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 0.2 مليون برميل، لتعد المخزونات 11% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

على الصعيد الأخر، تابعنا الاثنين الماضي كشف منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك عن تقريرها الشهري والذي خفضت من خلاله عن توقعاتها حول ارتفاع مستويات الطلب على النفط في العام المقبل 2021 إلى نحو 5.9 مليون برميل يومياً مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 6.25 مليون برميل يومياً، وذلك مع خفض توقعاتها للطلب على النفط للعام الجاري 2020 إلى 9.77 مليون برميل يومياً مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 9.75 مليون برميل يومياً.

وفي نفس السياق، خفض منظمة أوبك في تقريرها الشهري توقعاتها للطلب على النفط الخام المنتج من قبل أعضائها بنحو 200 ألف برميل يومياً خلال 2021 إلى 27.2 مليون برميل يومياً، مع الإفادة بأن معروض المنظمة من النفط ارتفع في تشرين الثاني/نوفمبر بواقع 710 ألف برميل يومياً إلى 25.11 مليون برميل يومياً وذلك نظراً لزيادة المعروض النفطي من قبل ليبيا.

ونود الإشارة، لكون منظمة أوبك أرجت خفض توقعاتها للطلب على النفط في تقريرها الشهري إلى عدم اليقين حول مدى ضغط تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا على الأوضاع الاقتصادية العالمية، مع الإشارة لكون الإنباء الأخيرة حول برامج الدول المتقدمة لتطعيم مواطنيها بلقاح كورونا تعد عنصر إيجابي في الاتجاه الصاعد لمستويات الطلب المتوقعة، وتعزز الآمال في أن الأسوء قد ولى.

ويذكر أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أعرب الأسبوع الماضي عن كون قرار لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+ الأخير بزيادة مستويات إنتاج النفط بواقع 500 ألف برميل يومياً مع مطلع 2021، وتقليص خفض الإنتاج إلى 7.2 مليون برميل يومياً من المستويات الخفض الحالية عند 7.7 مليون برميل، بخلاف ما هو مقرر مسبقاً بزيادة 2 مليون وتقليص الخفض إلى 5.7 مليون برميل، جاء متسقاً مع مصالح بلاده.

كما نوه وزير الطاقة الروسي نوفاك آنذاك لكون أسعار النفط تشهد حالة من الاستقرار وأنه يرى تعافي نسبي في مستويات الطلب على النفط، موضحا أنه يرى ارتفاع في واردات النفط من دول منطقة المحيط الهادي الآسيوية، وذلك مع تطرقه لكون الدول الغير مشاركة لمجموعة أوبك+ زادت من استثماراتها، وأفادته بأنه الاجتماع المقبل لمجموعة لأبك+ سيكون في الرابع من كانون الثاني/يناير القادم.

ووفقاً لأخر التقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 12 منصات لإجمالي 258 منصة، لتعكس توالي مسيرات الارتفاع التي توقف منذ ثلاثة أسابيع لأول مرة تسعة أسابيع آنذاك قبل استأنف الارتفاع، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 460 منصة منذ 13 من آذار/مارس.