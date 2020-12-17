شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع للعملة الموحدة اليورو بالقرب من الأعلى لها في أكثر من عامين ونصف أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 25 من نيسان/أبريل 2018 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تطلع الأسواق لإقرار المشرعين الأمريكيين لتحفيز مالية جديدة.

في تمام الساعة 06:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.22% إلى مستويات 1.2227 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2200، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له في أكثر من عامين ونصف عند 1.2235، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2219.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على انكماش 0.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية للشهر الماضي والقراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كما قد تؤكد القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته على نمو 0.2% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى تطورات المحادثات الجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالأخص مع قرب الموعد النهائي الأخير بحلول نهاية العام الجاري، ونود الإشارة، لكون رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أفادت بالأمس بأن الاتحاد الأوروبي يحول الاقتراب من بريطانيا من أجل التوصل لاتفاق، وأنها غير متأكدة من النتائج النهائية التي ستؤول إليها المباحثات الجارية.

على الصعيد الأخر يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 12 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 36 ألف طلب إلى 817 ألف طلب مقابل 853 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر تراجعاً بواقع 159 ألف طلب إلى 5,598 ألف طلب مقابل 5,757 ألف طلب.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.55 مليون تصريح مقابل نحو 1.54 مليون تصريح في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها استقراراً عند نحو 1.53 مليون منزل خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 20.1 مقابل 26.3 في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الاول/ديسمبر والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

وفي نفس السياق، أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بالأمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انقضاء فعليات اجتماع الفيدرالي، عن الحجة من أجل التحفيز المالي "قوية جداً جداً"، وجاء وسط تطلع الأسواق لإقرار المشرعين الأمريكيين لحزمة تحفيز جديدة لمواجه التداعيات السلبية لشدة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا خلال الآونة الأخيرة.

ونود الإشارة، لكون زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل نوه بالأمس بأن المحادثات حيال المساعدات الجديدة لا تزال جارية بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وأنه يعتقد "سنصل إلى هناك"، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 72.17 مليون ولقي 1,630,521 شخص مصرعهم في 220 دولة.