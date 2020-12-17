شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مليون دولار تراجعا بالواردات المصرية من التليفزيونات فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرية من التليفزيونات تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من التليفزيونات نحو 8 ملايين 459 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 68 مليون و899 ألف دولار في شهر أغسطس من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 60 مليون و440 ألف دولار.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وحصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، أن الواردات المصرية من التليفزيونات جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية المعمرة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 380 مليون و366 ألف دولار، في شهر أغسطس الماضي، مقابل 485 مليون و647 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 105 ملايين و281 ألف دولار.

وضمت قائمة أهم الواردات من السلع الاستهلاكية المعمرة كلا من الثلاجات بقيمة 8 ملايين و593 ألف دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 14 مليون و7 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 5 ملايين و414 ألف دولار، يليها واردات الغسالات بقيمة 3 ملايين و109 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل مليوني و542 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 567 ألف دولار.

وأظهرت البيانات، أن الواردات المصرية من الهواتف المحمولة فقدت واردات بقيمة مليار و205 مليون جنيه "80 مليون و335 ألف دولار" – 15 جنيه متوسط سعر الدولار أمام الجنيه- وذلك في شهر أغسطس الماضي.