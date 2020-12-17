شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج بينما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الخميس وسط تطلع المستثمرين لإقرار المشرعين الأمريكيين لحزمة تحفيز جديدة وفي أعقاب تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي من جديدة على المحافظ على الفائدة على الأموال الفيدرالية صفرية والمضي قدماً في برنامج شراء السندات.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.07% ليربح 1.19 نقطة ويصل إلى المستوى 1,788.02، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.01% ليخسر 2.61 نقطة ويصل إلى المستوى 26,754.79.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.00% ليربح 49.39 نقطة ويصل إلى المستوى 5,003.26، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.71% ليربح هو الأخر 23.80 نقطة ويصل إلى المستوى 3,390.78.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.21% ليربح 54.26 نقطة ويصل إلى المستوى 26,514.55، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.59% ليخسر 16.37 نقطة ويصل إلى المستوى 2,755.42.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.42% ليربح 53.26 نقطة ويصل إلى المستوى 12,882.24، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.82% ليربح هو الأخر 54.67 نقطة ويصل إلى المستوى 6,733.90.