شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدلات البطالة في استراليا بخلاف التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت انخفاض معدلات البطالة إلى 6.8% مقابل 7.0% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لتعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات الني أشارت لاستقرارها عند نفس النسبة السابقة.

وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً بنحو 90.0 ألف مقابل ارتفاع بنحو 180.4 ألف والتي عدلت من ارتفاع بنحو 178.8 ألف في تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة أيضا على توقعات المحللين التي أشارت لارتفاع بنحو 40.9 ألف.