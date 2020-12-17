شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع الاقتصاد النيوزيلندي يفوق التوقعات خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد النيوزيلندي قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت نمو 14.0% مقابل انكماش 11.0% والتي عدلت من انكماش 12.2% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، لتعد بذلك القراءة الحالية بذلك أفضل من توقعات المحللين التي أشارت لنمو 12.9%.

وفي نفس السياق، فقد أوضحت القراءة السنوية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث نمو 0.4% مقابل انكماش 12.4% في القراءة السنوية السابق للربع الثاني، وبذلك تعد بذلك القراءة الحالية أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 1.3%.