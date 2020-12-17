شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم مجموعة الحكير (1820) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير، ليحقق مكاسب طفيفة للجلسة الثانية على التوالي بنسبة بلغت 0.26% بما يعادل 0.06 نقطة، وما كبح من مكاسب السهم هو توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسيبة، وسط استعداداته مهاجمة مستوى المقاومة 23.91.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه لمستوى المقاومة 23.91، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 27.78.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.98 ومستوى المقاومة 24.86.
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة الحكير يرتفع على استحياء – تحليل صباحي – 17-12-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.