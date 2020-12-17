شكرا لقرائتكم خبر عن أبو معطي يرتفع بصعوبة – تحليل صباحي – 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أبو معطي (4191) في آخر جلساته، وسط استقرار تداولاته أعلى مستوى 52.80، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.66% بما يعادل 0.90 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبضغط إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن ما كبح من مكاسب السهم هو توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد محاولته تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 52.80، ليستهدف مستوى المقاومة 65.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.00 ومستوى المقاومة 60.00.