شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 18.64، ويصاحب السهم في ارتفاعه الأخير زيادة ملحوظة في أحجام التداول، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 3.21% بما يعادل 0.56 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة المحوري 18.64، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 19.72.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.46 ومستوى المقاومة 19.00.