بترورابغ بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 17-12-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بترورابغ (2380) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.28% بما يعادل 0.04 نقطة، ولكن بالرغم من هذا الارتفاع إلا أن السهم يظل يتحرك بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 14.10، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 13.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.68 ومستوى المقاومة 14.84.
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