شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الرياض (1010) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.60% بما يعادل 0.12 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 20.00، ليستهدف مستوى المقاومة 22.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.72 ومستوى المقاومة 21.00.
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