شكرا لقرائتكم خبر عن بدجت السعودية وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم بدجت السعودية (4260) في آخر جلساته، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.80% بما يعادل 0.30 نقطة، بالإضافة إلى ذلك يستفيد من الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 37.20، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 40.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.20 ومستوى المقاومة 39.20.
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