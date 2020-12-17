شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت المصانع لتوفير الكمامات للأسواق وخفض أسعارها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس مجدى حنا عضو غرفة الطباعة باتحاد الصناعات أن أسعار الكمامات انخفضت بنسبة 150% قياسا على بداية أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن المصانع لديها مخزونات كافية للسوق المحلى بل التصدير، والموجة الثانية من كورونا لن تشهد أى ارتفاع فى الأسعار فى ظل معروض ضخم منها وهذا المعروض أتاح الحكومة المصرية اتخاذ قرار بالسماح بتصدير الكمامات.

وأكد حنا فى تصريحات خاصة، أن زيادة الإنتاج ودخول مصانع الملابس الجاهزة على خط المواجهة لتنتج الكمامات بطاقات تصل إلى 30 مليون يوميا أو يزيد بحسب بيانات متاحة من اتحاد الصناعات، وكذلك التزام كافة المصانع بالتوريد المستمر لهيئة الشراء الموحد، يجعل المرحلة الثانية من كورونا أقل من حيث التأثيرات ولن تشهد الكمامات أى ارتفاع فى أسعارها.

وأشار إلى أن أسعار الكمامات كانت تضاعفت لأكثر من 300% مع بداية أزمة فيروس كورونا بداية العام الجارى، حيث وصل سعر الكمامة إلى 5 و6 جنيهات والآن نتحدث عن جنيهين فقط للمستهلك، فلا يوجد أزمة فى عملية التسعير، ولا فى الكميات المطلوب إنتاجها فى الأسواق لتلبية الاحتياجات.

وأشار إلى الإنتاج الآن ضخم للغاية ويكفى السوق المحلى بل سمحت الحكومة بتصديره للخارج قبل ثلاثة أشهر من الآن، لذلك لا داعى للخوف من وجود أزمة فى إتاحة الكمامات مع موجة فيروس كورونا الثانية