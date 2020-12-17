شكرا لقرائتكم خبر عن مبرد (MUBARRAD) الأنظار تتجه لأعلى -تحليل صباحي- 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 62٫10 فلس، في ظل ارتفاع كبير في كمية التداول، كما تجاوز السهم مستوى مقاومته السابق عند 61٫50 فلس، مما يجعل الأنظار تتجه لأعلى لمستويات قد تصل الى 67٫50 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 61 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 61.5 بينما مستوى المقاومة هو 63.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد