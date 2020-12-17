شكرا لقرائتكم خبر عن منتزهات (MUNTAZAHAT) يسجل أعلى مستوى في عامين -تحليل صباحي- 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع بقوة ليغلق امس الأربعاء عند مستى62٫50 فلس،وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم في عامين، كما تمكن السهم من تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 62 فلس، مما نتوقع معه إمكانية ارتفاع السهم لمستويات قد تصل الى 70 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 60 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 61.1 بينما مستوى المقاومة هو 63.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد