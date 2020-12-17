شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 2٫044 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 2 ريال كمستوى أول ثم1٫90 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫10 ريال.



من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.01 وبين مستوى المقاومة هو 2.05 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط