شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD)يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 17-12-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 10٫87 ريال، ليخسر بذلك السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء، مكون نموذج "Bearish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تصل بالسهم لمستوى الدعم 10 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 11٫40 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10.69 ريال وبين مستوى المقاومة هو 10.98 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط