شكرا لقرائتكم خبر عن أنشطة الشركات وآمال اللقاح ترفع الأسهم الأوروبية.. و«اليابانية» تقتفي أثر «وول ستريت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة، الأربعاء بفضل بيانات قوية لأنشطة الشركات في المنطقة، وتنامي الآمال في إبرام اتفاق تجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والنشر المحتمل للقاح مضاد لمرض كوفيد-19 في القارة قبل العام الجديد.

وفي مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، ختم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي معاملات اليوم على صعود 0.8 بالمئة، بعد أن لامس ذروته في نحو عشرة أشهر خلال الجلسة.

وأظهرت القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات لشهر ديسمبر/ كانون الأول أداء فاق التوقعات لاقتصاد منطقة اليورو، حيث أبلغ المصنعون عن نمو قوي بفضل زيادة الصادرات وطفرة في الأداء من ألمانيا. لكن أكبر اقتصادات القارة اتجه اليوم إلى إغلاق أشد صرامة.

وقال بيرت كولين، كبير اقتصاديي منطقة اليورو في آي.إن.جي، «متانة الاقتصاد قبيل إجراءات أشد صرامة هي نتيجة إيجابية مهمة في أوقات يسودها عدم تيقن كثيف.» غير أنه حذر من أن «الأسوأ قد يكون في الطريق» مع بدء تنفيذ قيود جديدة.

لكن الآمال في تجاوز الجائحة رفعت المعنويات، حيث قال مسؤول في المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي قد يعطي موافقته النهائية على لقاح كوفيد-19 من فايزر-بيونتك بحلول 23 ديسمبر/ كانون الأول. وقدمت الهيئة الطبية للاتحاد موعد اجتماعها عقب موافقات مماثلة في بريطانيا والولايات المتحدة.

وعلى جبهة الخروج البريطاني، تمسكت الأسواق بالأمل في إبرام اتفاق وسط استمرار المحادثات، لكن الجانبين مازالا يجدان صعوبة في التوصل إلى حل وسط بخصوص الصيد البحري، حسبما ذكرته هيئة الإذاعة الأيرلندية الرسمية.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 في لندن 0.9 بالمئة ليكسر نوبة خسائر دامت لثلاث جلسات، وذلك رغم صعود الجنيه الإسترليني.

وفي حين ارتفعت معظم القطاعات في أوروبا، تراجعت البنوك 1.1 بالمئة، لتتخلى عن بعض مكاسب الجلستين السابقتين البالغة نحو ثلاثة بالمئة. وأغلق المؤشر الإسباني إبكس، الغني بأسهم البنوك، منخفضا.

وبلغت أسهم شركات السيارات ذروتها في نحو ثلاثة أشهر وارتفع سهم صانع الإطارات الألماني كونتننتال 2.9 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح قبل الفائدة والضرائب في المدى المتوسط.

وكانت جلسة الأربعاء، هي الأفضل لمؤشر الأسهم الألمانية داكس في ثلاثة أشهر، إذ صعد 1.5 بالمئة.

الأسهم اليابانية

وفي طوكيو، ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق الأربعاء سائرة على نهج أداء قوي لوول ستريت مساء فيما ارتفعت الأسهم المرتبطة بشركة «أبل» بعد تقرير ذكر أن الشركة تعتزم زيادة إنتاجها.

وقفز المؤشر نيكاي 0.26% إلى 26757.40 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.27% ليغلق عند 1786.83 نقطة.

وارتفع 25 مؤشرا فرعيا لقطاعات من 33 مؤشراً في بورصة طوكيو عند الغلق، وكانت قطاعات الورق والمعادن غير الحديدية والحديد والصلب الأعلى أداء في البورصة الرئيسية.

وأنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية جلسة الثلاثاء على ارتفاع وأغلق ناسداك على ارتفاع قياسي بدعم من توقعات متزايدة بشأن تحفيز مالي وقفزة 5% في سهم «أبل».

وذكرت صحيفة نيكاي الاقتصادية اليومية نقلاً عن مصادر لم تذكرها أن أبل طلبت من مورديها زيادة إنتاجهم من هواتف آيفون بنحو 30% في النصف الأول من 2021.

وكان سهم ألبس ألباين الموردة لـ«أبل» ضمن الأعلى ارتفاعا بالنسبة المئوية على المؤشر نيكاي إذ قفز 7.14%.

وارتفع سهم تي.دي.كيه كورب 2.25% فيما زاد سهم موراتا للتصنيع 2.4% قبل أن ينخفض 0.2%.

وارتفع سهم نينتندو 2.9% فيما زاد سهم داي-إيتشي سانكيو 2.4% وكانا الأكثر ارتفاعا بين 30 سهما أساسيا على المؤشر توبكس.