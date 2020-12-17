شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مشروع أسيوط لإنتاج البنزين عالى الأوكتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد قطاع البترول بقيادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لبدء تشغيل مشروع مجمع أسيوط لإنتاج البنزين عالى الأوكتين قريبا والذى يعد من ضمن مشروعات التكرير التى تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين محلياً خلال2022- 2023 وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بهذا المشروع والتى كانت كالتالي..

1-أحد المشروعات الحيوية لاستراتيجية التكرير والتصنيع التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 لتأمين إمدادات الوقود سواء للسوق المحلى وخطط التنمية لصعيد مصر.

2- التكلفة الاستثمارية لمشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول حوالى 450 مليون دولار.

3- تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 800 ألف طن سنوياً من البنزين بأنواعه المختلفة.

4-يهدف لتوفير احتياجات مناطق الوجه القبلى وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

5-من المتوقع مساهمة المشروع فى خفض معدلات استيراد البنزين بنسبة تتراوح بين 15- 20% من المعدلات الحالية.

6-يسهم فى تأمين إمدادات البنزين وتوفيرها لأهالى الصعيد ومحافظات الجنوب من خلال معمل أسيوط لتحقيق الاكتفاء الذاتى لتلك المحافظات من هذا المنتج الحيوى.

7- يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى ويتولى مسئولية المنطقة الجغرافية البترولية لصعيد مصر.

8-أحد المشروعات التطويرية لمعمل تكرير أسيوط ورفع كفاءته وزيادة طاقته الإنتاجية.

9- المشروع الجديد يعد إضافة قوية لمعمل تكرير أسيوط الذى يعد الركيزة الأساسية حالياً لتوفير ما بين 60 إلى 65% من احتياجات الصعيد وجنوب الوادى من المنتجات البترولية.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن النتائج الايجابية لخطة تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين التى تبنت الوزارة تنفيذها من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التكريرية الجديدة ساهم ذلك فى تقليص كميات الاستيراد من البنزين بنحو 50٪ مقارنة بالكميات المستهلكة قبل 4 سنوات والتى كانت تقدر بنحو 3 ملايين طن انخفضت إلى مليون ونصف المليون طن حاليا، إضافة إلى أن انعكاسات برنامج الاصلاح الاقتصادى وتصحيح منظومة التسعير على ترشيد الاستهلاك بمقدار يوازى 300 ألف طن، موضحا الاستمرار فى تنفيذ حزمة من المشروعات خلال السنوات الثلاث المقبلة باستثمارات 7.5 مليار دولار توازى 120 مليار جنيه لتحقيق هدف الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية والبنزين فى عام 2023/2022.