شكرا لقرائتكم خبر عن تصديرى الأحذية يعلن مخاطبات عراقية لتصدير الأحذية المصرية لأسواقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باسم لطفى عضو المجلس التصديرى للأحذية والمنتجات الجلدية، إن صرف المساندة التصديرية للشركات المستحقة هو قرار إيجابى من الحكومة يدعم من توفير السيولة النقدية اللازمة لشراء مدخلات الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، موضحا أن معظم الشركات المصدرة التى ستحصل على مبالغ رد الأعباء من المدابغ التى تصدر الجلود ويتراوح عددها من 20 إلى 30 شركة.

وأضاف لطفى فى تصريح خاص لـ الخليج 365، أن هناك مخاطبات من الجانب العراقى إلى المجلس لتصدير منتجات مصرية من الأحذية بما تتناسب مع أذواق ورغبات السوق العراقى وهى فرصة جيدة لزيادة الصادرات ونسعى إلى تحقيقها، بالإضافة إلى التعاون مع مجموعة من رجال الأعمال لإنشاء مركز لوجستى مصرى تنزانى هناك يدعم من صادرات الأحذية إلى السوق الإفريقى.

وأوضح عضو المجلس التصديرى للأحذية، أن التخفيضات على موسم الأحذية الشتوية فى السوق المحلى بدأ من كل شركة على حدة قبل إعلان موعد الأوكازيون الشتوى، وذلك لأن الموسم الشتوى قصير فى مصر لا يتعدى الشهرين وتسعى الشركات إلى صرف المخزون لديها من الإنتاج قبل دخول موسم الصيف المقبل، موضحا أن عروض التخفيضات تختلف من شركة لأخرى فى مختلف فروعها بالأسواق، وأن التخفيضات تبدأ من 10% وأكثر على المعروضات ووفقا للكميات التى يقبل عليها المستهلك.

وتابع، أن الصناعة المحلية من منتجات الأحذية تستحوذ على 70% من معروضات السوق المحلى والباقى منتجات مستوردة وفقا لتنوع أذواق المستهلكين والقدرة المالية على الشراء، لافتا إلى أن تطور الصناعة المحلية وتنوعها بأجود الأنواع السبب فى تواجدها بصورة كبيرة فى منافسة السلع المستوردة وهناك إقبال كبير عليها من المستهلكين.