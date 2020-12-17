شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يقلص مكاسبه بعد بلوغ أعلى مستوى في ست سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تويتر" خلال تعاملات اليوم الأربعاء مدعوما بتوقعات فنية إيجابية من جانب بعض المحللين في الأسواق، لكن السهم قلص مكاسبه لاحقا بعد أن سجل أعلى مستوى له في ست سنوات.



وأوضح محللو بنك "جيه بي مورجان تشيس" بأن سهم "تويتر" سوف يشهد المزيد من الصعود الأمر الذي جفع البنك لتعزيز استثماراته في شركة التواصل الاجتماعي الشهيرة.



يأتي ذلك في ظل جذب "تويتر" المزيد من الإعلانات الإلكترونية في العام الجاري والمزيد من إيرادات الإعلانات في العام المقبل.



ورفع محللو بنك "جيه بي مورجان تشيس" توقعاتهم بشأن سهم "تويتر" إلى 65 دولارا مقارنة بتقديراتهم السابقة عند 52 دولاراً.



ومنذ بداية عام 2020 حتى اليوم، قفزت مكاسب سهم "تويتر" بأكثر من 70% حيث أن شركة التغريدات تعد من بين المستفيدين من جائحة "كورونا" حيث أن قواعد الإغلاق والعزل دفعت الكثيرين نحو منصات التواصل الاجتماعي بكثافة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تويتر" بحلول الساعة 20:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.2% إلى 54.01 دولار بعد مكاسب بأكثر من 6% في وقت سابق اليوم دفعت السهم نحو أعلى مستوى منذ عام 2014 عند 56.1 دولار.