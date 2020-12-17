شكرا لقرائتكم خبر عن شركات عالمية لـ«الخليج»: برنامج «أدنوك» للقيمة المضافة هيأ منظومة متكاملة للطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أكد خبراء وعاملون في شركات نفط عالمية ل«الخليج»، أن برنامج «أدنوك لتعزيز القيمة المضافة»، يسهم في إنشاء منظومة فعالة لقطاع الطاقة، وأن مشاركتهم في «البرنامج» تأتي في سياق المساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي، ودعم نقل المعرفة وتبادل الخبرات في دولة الإمارات.

أشار أيمن خطاب نائب الرئيس لمنطقة الخليج وشمال إفريقيا والهند، في شركة «بيكر هيوز»، إلى أن برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة للشركات، يسهم في إنشاء منظومة صناعية فعالة لخدمة قطاع الطاقة، تدعم رؤية «أدنوك» المتمثلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق الاستدامة في قطاع النفط والغاز، من خلال تنويع وتوطين سلاسل التوريد، وتأهيل الموردين المحليين، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية لمواطني الإمارات، وتبادل الخبرات والمعارف في قطاع النفط والغاز الذي يسهم في تطوير قدرات شركات القطاع الخاص المحلي. ويعتبر قيام شركة «بيكر هيوز» مؤخراً بنقل مقرها الرئيسي لمشاريع التحكم في الضغط السطحي من «هيوستن» إلى أبوظبي، دليلاً على التزامها بدعم برنامج «أدنوك» لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

تبادل الخبرات

وقال نورم جيلسدورف، رئيس شركة «هانيويل» للمناطق سريعة النمو والشرق الأوسط وروسيا وتركيا وآسيا الوسطى والاتحاد الجمركي: «تعمل الشركة في دولة الإمارات منذ عشرات السنين وتفتخر بمشاركتها في برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، فيما تؤكد التزامها بالمساهمة في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم نقل المعرفة وتبادل الخبرات. لقد شهدنا عن كثب التطور الإيجابي لقطاع الشركات الصغيرة، وتطور قدرات وإمكانيات قطاع الطاقة الذي يمثل القوة المحركة لبرنامج تعزيز القيمة المحلية المضافة، ونتطلع إلى استمرار النجاحات والإنجازات التي يحققها البرنامج».

تأهيل المهندسين الإماراتيين

وقال خالد صالح، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال، في شركة «يوكوجاوا الشرق الأوسط وإفريقيا»: «لقد ساعدنا برنامج القيمة المحلية المضافة ل«أدنوك» في تحديد وصياغة استراتيجيتنا المحلية وتطويرها، وتلتزم يوكوجاوا بالحفاظ على حضور قوي وفعال في أبوظبي، ويمثل برنامج القيمة المحلية المضافة دليلاً يقود خططنا الرامية للإيفاء بتوجيهات دولة الإمارات. ويهدف برنامج القيمة المحلية المضافة لتعزيز كافة مكونات سلسلة التوريد في دولة الإمارات، ويعتبر عاملاً مهماً في دعم جهود «يوكوجاوا» لتطوير القدرات المحلية لسلسلة التوريد الخاصة بالشركة، كما أنه يدعم توجهنا وجهودنا في مجال البحث والتطوير والتصنيع، وتطوير وتأهيل المهندسين الإماراتيين».

رفع كفاءة العمليات

من جانبه قال هشام بوهليل، العضو المنتدب لشركة «شلمبرجير الإمارات»: «تبنينا برنامج القيمة المحلية المضافة الذي أطلقته أدنوك؛ لأنه يتماشى تماماً مع أهدافنا المتمثلة في تحقيق قيمة ومنفعة متبادلة في كل جانب من جوانب عملياتنا وتعزيز وتحقيق النمو على المدى الطويل، ونحن نعمل من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، على تسريع وتيرة توظيف وتطوير المواهب الإماراتية، ونتطلع إلى توسيع حضورنا في قطاع الصناعة لإنتاج تقنيات متقدمة محلياً، للمساعدة في تحسين ورفع كفاءة عمليات النفط والغاز في دولة الإمارات».

ركيزة للنمو

وقال كريستيان كرافيدي نائب رئيس أول شركة «إيه بي بي»، مدير مركز الهند والشرق الأوسط وإفريقيا لصناعات الطاقة، العضو المنتدب للمجموعة في البحرين وعمان والكويت: «يمثل برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات، من خلال دوره ومساهمته في خلق مزيد من فرص الأعمال والفرص الوظيفية للإماراتيين، وسيوفر البرنامج دعماً كبيراً للشركات الدولية، من خلال توجهها نحو المساهمة في تنويع الاقتصاد المحلي وخفض التكاليف واختصار الوقت».

خفض التكاليف

وأوضح جورج صليبي الرئيس التنفيذي في «بتروفاك الإمارات»، مدير العمليات في «بتروفاك أي أند سي»: «مع اقتراب الذكرى الثلاثين لتأسيس بتروفاك في دولة الإمارات، مثّل البرنامج نهجاً مستداماً لممارسة الأعمال التجارية ومسهماً رئيسياً في خفض التكاليف، مما يساعد في توفير عائد أفضل من الاستثمار لعملائنا، وتقليل البصمة الكربونية لعملياتنا، وتحسين جودة وزيادة ما توفره سلسلة التوريد المحلية من سلع وخدمات وبناء علاقات أقوى مع الجهات المعنية في دولة الإمارات، وتطوير الكوادر الإماراتية الشابة القادرة على استشراف المستقبل».

تنافسية الشركات المحلية

وقال جاليرمو كوبيلو، المدير التنفيذي الإقليمي لشركة تكنيكاس ريونيداس: «أسهم هذا البرنامج في خلق منصة فعالة تحقق منفعة متبادلة لدولة الإمارات والقطاع الخاص، وتسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات. لقد أتاح البرنامج للشركات العالمية الفرصة للعمل والتعاون مع شركات القطاع الخاص، مما أسهم في تمكينها من اكتساب الخبرات العالمية، كما أسهم البرنامج في تعزيز تنافسية الشركات المحلية».