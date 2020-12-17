شكرا لقرائتكم خبر عن «إمباور» تحصد ذهبيتين من جوائز «جولدن بريدج 2020» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» جائزتين ذهبيتين من جوائز «جولدن بريدج للأعمال والابتكار 2020» في دورتها الثانية عشرة، حيث أقيم حفل التكريم افتراضياً في العاشر من ديسمبر.

ونالت المؤسسة الجائزة الذهبية «لشركة العام» في فئة الطاقة والمرافق، تقديراً لإنجازاتها المذهلة خلال 2019 وابتكاراتها العملية في تطوير صناعة تبريد المناطق في العالم، وارتقائها بمعايير الاستدامة في القطاع.

كما حصد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي للشركة، الجائزة الذهبية عن فئة «إنجازات الرئيس التنفيذي للعام» في الطاقة والمرافق، تقديراً للدور البارز الذي يلعبه في تشجيع المنطقة على تبني مفاهيم تبريد المناطق ودوره الريادي في قيادة «إمباور» لتصبح أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.