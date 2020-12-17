شكرا لقرائتكم خبر عن «الاقتصاد العربي الأوروبي» يبحث تعزيز التجارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: محمد الوسيلة

أعلن الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، تأهب الغرفة لتنظيم «مؤتمر التعاون الاقتصادي العربي الأوروبي» 2021 تزامناً مع «إكسبو دبي»، وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة والغرفة العربية الألمانية، مشيراً إلى أن أن الاتحاد الأوروبي يعتبر من الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية، وأن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 387 مليار دولار عام 2018، فيما يقدر حجم الاستثمارات المباشرة بين الجانبين بمئات المليارات من الدولارات.

استغلال الموارد العربية

واستقبل الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، في مكتبه بالغرفة، حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، بحضور خالد خلفان الكعبي وسيف علي سيف العطر، عضوي مجلس الإدارة، وسلطان جميع الهنداسي مدير عام الغرفة، حيث بحث اللقاء سبل التنسيق بين اتحاد الغرفة وغرفة الفجيرة في كل ما من شأنه النهوض بالقطاع الخاص، وإسهامه في تحقيق التنمية المستدامة وأهداف خطة الاستعداد للخمسين.

وقال الشيخ سعيد الشرقي: «إن المؤتمر يأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الإمكانات والخبرات التقنية لدول الاتحاد الأوروبي لاستغلال الموارد التي تزخر بها المنطقة العربية، ما يجعلها سوقاً جاذبة تعود بالنفع لصالح الجانبين.

تذليل العقبات

من جانبه أوضح سلطان الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن المؤتمر يهدف إلى بلورة خطط وبرامج استراتيجية لتطوير العلاقات العربية الأوروبية المشتركة، وبحث مجالات التبادل التجاري بين الدول العربية والأوروبية، وتذليل العقبات والتحديات وزيادة وتنوع المنتجات، من خلال توسيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز الميزات النسبية، واستحداث محفزات لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والأوروبي للارتقاء بدورهما في التنمية المستدامة، من خلال تبادل الخبرات ونقل وتطبيق التكنولوجيا والتدريب التخصصي، كما يهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة والمشتركة في ظل بيئة مستدامة وتنافسية.

وأضاف الهنداسي أن المؤتمر سيبحث إيجاد آليات لتفعيل التعاون في المجالات الحيوية، مثل «البحوث العلمية والطاقة الجديدة والمتجددة، فالاتحاد الأوروبي يعد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للدول العربية.

وأشار الهنداسي إلى أن الغرفة استعرضت خلال اللقاء مع اتحاد غرف الدولة، الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها إمارة الفجيرة، ودورها كمركز استراتيجي عالمي في مجال تخزين النفط، وتزويد السفن بالوقود، ما يجعل لها دوراً في إثراء المؤتمر كلاعب دولي في مجال الطاقة.

وثمن حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، جهود غرفة الفجيرة لتنظيم المؤتمر، مؤكداً أن اتحاد الغرف سيسهم بدور فاعل، بالتعاون مع الغرفة، لإنجاح المؤتمر.