شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: بدء تفعيل قرار منح تأشيرات سياحية بمنافذ الوصول فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزراة السياحة والآثار، بيانا اليوم، أكدت فيه أنه تنفيذا لتوجهات دعم القطاع السياحى والنهوض به، بدأ أمس، الثلاثاء، تفعيل قرار موافقة مجلس الوزراء على منح التأشيرة السياحية بجميع منافذ الوصول بمصر، وذلك للسائحين من بعض الدول، شريطة حصولهم على تأشيرات سارية ومستخدمة من قبل على جوازات سفرهم، من الولايات المتحدة الأمريكية أو المملكة المتحدة أو دول منطقة شنجن.

ويسهم هذا القرار فى تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للسائحين بالمنافذ المصرية، ويعد خطوة إيجابية لتسهيل الإجراءات خاصة أنه تم التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية للتنسيق مع وكالات السفر والسياحة بالدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات لدي القنصليات المصرية المعنية بالأمر بالدول المصدرة للسياحة إلى مصر.