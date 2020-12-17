شكرا لقرائتكم خبر عن "ناسداك" يعزز مكاسبه ويغلق عند مستوى قياسي جديد عقب بيان الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية (عدا داو جونز) خلال تعاملات اليوم الأربعاء عقب صدور بيان الاحتياطي الاتحادي واستيعاب البيانات الاقتصادية.



وأعلن البنك المركزي الأمريكي اليوم الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين 0.25% وصفر بالمائة، كما تعهد بمواصلة مشتريات السندات بنحو 120 مليار دولار شهريا على الأقل حتى بلوغ أهداف التوظيف الكاملة وتحقيق استقرار الأسعار.



وعلاوة على ذلك، رفع البنك المركزي توقعاته حيال الاقتصاد حيث يرى أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سيسجل نموا بنسبة 4.2% عام 2021 مقارنة بتقديراته السابقة عند 4% كما رفع توقعاته للنمو في عام 2022 عند 3.2% من 3%.



وترى لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي أن معدل البطالة في أمريكا سيسجل 6.7% نهاية العام الجاري مقارنة بتقديرات سبتمبر/أيلول عند 7.6%، وتشير التوقعات للبطالة عام 2021 إلى أنها ستسجل 5% من 5.5%.



وكشفت بيانات اقتصادية أن مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية انخفض بنسبة 1.1% خلال نوفمبر/تشرين الثاني بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض بنسبة 0.3%، لكن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية سجل 56.5 نقطة في الشهر الماضي، وسجل مؤشر مديري المشتريات الخدمي 55.3 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.4% أو ما يعادل 20 سنتا وأغلقت جلسة نيويورك عند 47.82 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 47.9 دولار وأقل سعر عند 47.1 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.6% أو ما يعادل 32 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 51.08 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 51.1 دولار وأقل سعر عند 50.3 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "الداو جونز" بنسبة 0.1% (ما يعادل 44 نقطة) إلى 30154 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 30236 نقطة وأقل مستوى عند 30080 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 63 نقطة) إلى 12658 نقطة، وهو أعلى إغلاق قياسي على الإطلاق، وبلغ المؤشر أعلى مستوى في الجلسة عند 12687 نقطة وأقل مستوى عند 12566 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 3701 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3711 نقطة وأقل مستوى عند 3688 نقطة.