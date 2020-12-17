شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الذرة تغلق على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الأربعاء للجلسة الرابعة على التوالي وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى التوقعات الإيجابية بشأن الطلب.



ولا تزال هناك مخاوف بشأن الطقس وحالة المحاصيل الزراعية في أمريكا الجنوبية لا سيما البرازيل والأرجنتين، كما تحدث محللون عن قوة الطلب على الصويا والذرة الأمريكية.



من ناحية أخرى، يخشى محللون من القيود التي تنوي روسيا فرضها على صادراتها الزراعية خاصة القمح حيث كشفت عن فرض ضريبة على صادراتها الزراعية في الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من أجل تقليل الأسعار في السوق المحلي.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% وأغلقت جلسة الأربعاء عند 4.27 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر اليوم عند 4.29 دولار وأقل سعر عند 4.23 دولار.