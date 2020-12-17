شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مع إحراز المزيد من التقدم في ملف "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل إحراز المزيد من التقدم في المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على صعيد ملف "بريكست".



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا سجل ارتفاعا بنسبة 0.3% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.6%، كما ارتفع بقيمته الأساسية بنسبة 1.1% مقارنة بتوقعات بارتفاع نسبته 1.4%.



وسجل مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية البريطاني ارتفاعا إلى 57.3 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما تجاوز توقعات بارتفاع إلى 55.9 نقطة.



وارتفع أيضا مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة إلى 49.9 نقطة في الشهر الماضي من 47.6 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول بينما أشارت التوقعات إلى القراءة 50.5 نقطة.



هذا، وأكدت مصادر مقربة من المفاوضات على إحراز تقدم بين لندن وبروكسل في ملف "بريكست" الأمر الذي يعني خروج المملكة المتحدة باتفاق تجاري مرن، وذلك قبل انتهاء المهلة المقررة في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3486، وسجل أعلى سعر عند 1.3551 وأقل سعر عند 1.3434.