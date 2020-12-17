شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع تزامناً مع استقرار سلبي للدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وعقب صدور بيانات اقتصادية متضاربة.



وأعلن الاحتياطي الاتحادي تثبيت معدل الفائدةعند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير كما أكد في بيان على أنه سيواصل شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار على الأقل شهرياً إلى حين إحراز تقدم جوهري فيما يتعلق ببلوغ المستهدف الكامل لسوق العمل والتوظيف مع تحقيق استقرار الأسعار.



وكشفت بيانات أن مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية انخفض بنسبة 1.1% خلال نوفمبر/تشرين الثاني بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض بنسبة 0.3% كما انخفض المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 0.9%.



وبحسب بيانات صادرة عن معهد إدارة التوريدات "آي إس إم"، سجل مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي القراءة 56.5 نقطة في الشهر الماضي مقارنة بالقراءة 56.7 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول بينما توقع محللون القراءة 55.9 نقطة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.1 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.2% أو ما يعادل 3.8 دولار إلى 1859.1 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1869.5 دولار وأقل سعر عند 1848.2 دولار.