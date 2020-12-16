شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الاتحادي يثبت الفائدة ويتعهد بمواصلة شراء السندات حتى بلوغ مستهدف التوظيف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أبقى الاحتياطي الاتحادي اليوم على معدل الفائدةعند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير اتساقا مع توقعات الأسواق، لكنه عدل توقعاته بشأن الاقتصاد.



وأكد البنك المركزي في بيان على أنه سيواصل شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار على الأقل شهرياً إلى حين إحراز تقدم جوهري فيما يتعلق ببلوغ المستهدف الكامل لسوق العمل والتوظيف مع تحقيق استقرار الأسعار.



وذكر البنك أن مشتريات السندات بالقيمة المذكورة سوف تعزز النمو وتحسن الظروف المالية، ومن ثم دعم التدفق الائتماني للأسر والشركات، لكن لم تتم الإشارة إلى تمديد هذه المشتريات.



كان الاحتياطي الاتحادي قد تعهد بالفعل بعدم رفع الفائدة من مستوياتها الحالية إلى حين تجاوز التضخم 2% حتى لو انخفض معدل البطالة.



وعلاوة على ذلك، رفع البنك المركزي توقعاته حيال الاقتصاد حيث يرى أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سيسجل نموا بنسبة 4.2% عام 2021 مقارنة بتقديراته السابقة عند 4% كما رفع توقعاته للنمو في عام 2022 عند 3.2% من 3%، لكنه خفض التوقعات إزاء النمو عند 2.4% عام 2023 من 2.4%، في حين خفض التوقعات للنمو على المدى الطويل إلى 1.8% من 1.9%.



وترى لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي أن معدل البطالة في أمريكا سيسجل 6.7% نهاية العام الجاري مقارنة بتقديرات سبتمبر/أيلول عند 7.6%، وتشير التوقعات للبطالة عام 2021 إلى أنها ستسجل 5% من 5.5%.



ولا يزال مسؤولو الاحتياطي الاتحادي يتوقعون اقتراب التضخم من المستهدف عند 2% بحلول عام 2023.