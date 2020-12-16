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وأكد مدير منفذ الوديعة والمشرف العام على منفذ الخضراء سعود العنزي على أن قسم الصادر المستحدث يأتي ضمن دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتقديم خدمات جمركية متميزة للعابرين عبر المنفذ من المغادرين والقادمين من الأشقاء اليمنيين بجمهورية اليمن، وتيسير إجراءاتهم وحركة التجارة بالمنفذ وفق الإجراءات الجمركية المتبعة والأنظمة المعمول بها، وبمتابعة من معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك لتعزيز الخدمات المقدمة وتوسيع المنفذ وحركة العمل فيه بما يسهم في رفع الصادرات الوطنية ومستوى التبادل التجاري بين المملكة والأشقاء في اليمن.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جمرك الوديعة الحدودي بمنطقة نجران افتتح قسم الصادر الجديد الذي يهدف لتخفيف الازدحام بالمنفذ وتسهيل حركة الركاب والحافلات دون تأخير.وأكد مدير منفذ الوديعة والمشرف العام على منفذ الخضراء سعود العنزي على أن قسم الصادر المستحدث يأتي ضمن دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتقديم خدمات جمركية متميزة للعابرين عبر المنفذ من المغادرين والقادمين من الأشقاء اليمنيين بجمهورية اليمن، وتيسير إجراءاتهم وحركة التجارة بالمنفذ وفق الإجراءات الجمركية المتبعة والأنظمة المعمول بها، وبمتابعة من معالي محافظ الهيئة العامة للجمارك لتعزيز الخدمات المقدمة وتوسيع المنفذ وحركة العمل فيه بما يسهم في رفع الصادرات الوطنية ومستوى التبادل التجاري بين المملكة والأشقاء في اليمن.

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