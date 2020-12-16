عروض تجزئة وباقات سياحية في مهرجان دبي للتسوق

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تنطلق الدورة الـ26 لمهرجان دبي للتسوق من الخميس 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وتستمر حتى 30 يناير/ كانون الثاني 2021 لتقدم لسكان دبي وزوارها العديد من التجارب المميزة على مدار 45 يوماً بما فيها الأسواق المميزة، والفعاليات الترفيهية، والحفلات الغنائية، والتخفيضات التي تقدمها مراكز التسوق والمحال التجارية، إلى جانب فرص الربح الوفيرة لجوائز قيمة. فيما تشهد عطلة نهاية الأسبوع الأولى للمهرجان مجموعة من الحفلات الغنائية والموسيقية المميزة، إلى جانب الأجواء الاحتفالية في أنحاء مختلفة من المدينة.

وحددت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الجهة المنظمة لمهرجان دبي للتسوق، أبرز الأنشطة والفعاليات التي ستُقام في مختلف أنحاء المدينة خلال هذه الدورة للمهرجان، والتي تقام في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة ومن أبرزها:



الحفلات



يُحيي النجمان الكبيران حسين الجسمي وتامر حسني فعاليات اليوم الأول من حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق، الذي يمتد على مدار يومين، وذلك في اتصالات ماركت او تي بي في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول، وستتولى قناتا إم بي سي 1 ووناسة نقل الحفل مباشرة عند الساعة 8.30 مساءً بحضور مقدمة البرامج التلفزيونية لجين عمران.

كما يستضيف اتصالات ماركت او تي بي يوم 18 ديسمبر حفلاً موسيقياً بحضور المغنية العالمية آن-ماري، ودي جي فرقة كلين بانديت لموسيقى البوب، والمغنية ياسمين جرين، إلى جانب مجموعة فريدة من وجهات الأطعمة والمشروبات والأنشطة العائلية المتميزة. وستفتح الوجهة أبوابها من الساعة 12 ظهراً.

ومن جانبها، تستعد قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي لاحتضان الحفل الموسيقي العائلي جينغل بيل روك يوم الجمعة 18 ديسمبر، والذي سيشهد تقديم باقة متنوعة من الأغاني المحببة لموسم الأعياد من إبداع نخبة من المواهب الفنية والموسيقية، ليوفر للزوار الخيار الأمثل للاحتفال بموسم الأعياد ضمن بيئة آمنة تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي.

كما تستضيف قاعة الشيخ سعيد أيضاً يوم 18 ديسمبر حفل راب بيتس بحضور فناني الراب العرب A.L.A وجنجون، اللذين يُعتبران من أبرز النجوم في موسيقى الراب بالمنطقة، وسيُقدمان إضافة مميزة تُثري قائمة الفعاليات الموسيقية المتنوعة التي يستضيفها مهرجان دبي للتسوق. علماً بأن الأبواب تفتح من الساعة 7 مساءً.

كما تحتضن دبي أوبرا عرض «ذا سايمون آند غارفنكل ستوري» يوم 19 ديسمبر. حيث يستعيد هذا العرض الموسيقي، الذي يُقام لمرتين عند الساعة 2 ظهراً و8 مساءً في نفس اليوم، الرحلة الفريدة لثنائي الروك الشعبي الشهير عالمياً، ليتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بعرض مذهل ومصمم على طراز الحفلات الموسيقية باستخدام أحدث تقنيات الفيديو والإضاءة، إضافة إلى فرقة موسيقية كاملة.



فعاليات التجزئة



يفتح اتصالات ماركت او تي بي، وسوق مهرجان دبي للتسوق في الخوانيج أبوابهما أمام الضيوف من سكان دبي وزوارها والعائلات منذ لحظة افتتاح المهرجان في 17 ديسمبر.

ويحتضن اتصالات ماركت او تي بي في حديقة البرج بمنطقة وسط مدينة دبي مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تستمر حتى 2 يناير/ كانون الثاني 2021. وقد شهدت الوجهة العديد من أعمال التجديد تحضيراً لاستضافة الدورة الجديدة من مهرجان دبي للتسوق، وتتزين بحلّة جديدة مستوحاة من توجه ثقافي جديد يطلق عليه NEWTRO، وهو اسم يمزج بين الكلمتين «New» والتي تعني «الجديد» و«Retro» والتي تعني «القديم»، وهو عبارة عن توجه شائع وجديد يجمع بين التسعينات والثقافة المعاصرة الكورية واليابانية. ويركز مفهوم اتصالات ماركت او تي بي هذا العام على الموسيقى والألوان والموضة والمأكولات، ويحتضن تشكيلة استثنائية من البائعين والأمسيات السينمائية ومسابقات المواهب المباشرة، إضافة إلى مفهوم ممر المأكولات الجديد الذي سيُقدم مجموعة من أشهى مأكولات الشارع الكورية والآسيوية.

ومن جانبه، يستضيف سوق مهرجان دبي للتسوق في الخوانيج سلسلة من الفعاليات الترفيهية للأطفال المستوحاة من عالم قصة «أليس في بلاد العجائب»، إلى جانب مجموعة من العروض والأنشطة. ويركّز الأسبوع الافتتاحي على «مغامرات أليس»، ويقدم للعائلات يومياً العديد من العروض المسرحية والألعاب والفعاليات الموسيقية وجلسات رواية القصص، فضلاً عن حفل شاي بحضور أحد شخصيات القصة الشهيرة. يفتح السوق أبوابه من الأحد حتى الأربعاء من الساعة 6 مساءً حتى 12 منتصف الليل، ومن الخميس حتى السبت من الساعة 4 عصراً حتى 2 صباحاً.



الفعاليات والعروض المباشرة



يقدم مهرجان دبي للتسوق العديد من العروض والفعاليات المباشرة خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، والتي تشمل عدداً من الفعاليات الاحتفالية المتميزة، إلى جانب العروض التي تحكي بعضاً من القصص المفضلة التي يعشقها الأطفال من جميع الأعمار.

وتتضمن قائمة الفعاليات فيلم الأعياد الكلاسيكي ذا سنومان في مسرح مول الإمارات أيام 18 و22 و23 و24 ديسمبر/ كانون الأول، والعرض الأخير يوم 26 ديسمبر. ويستوحى الفيلم الاستثنائي من الكتاب الشهير للمؤلف ريموند بريجز، ويتضمن الأغنية الكلاسيكية «ووكنج ان ذي اير» للموسيقي المعروف هاوارد بليك.

ويحتضن مسرح سفينة كوين إليزابيث 2 عرضين مسرحيين يومياً للمسرحية العائلية الجميلة والوحش، المستوحاة من القصة الخيالية الفرنسية العائدة للقرن الثامن عشر، والتي ما تزال تحظى بشعبية واسعة لدى الجمهور حول العالم.

ويستضيف منتجع فيرمونت النخلة عرض ذا كريسماس شو الذي سيقدّم للزوار أروع الأجواء الاحتفالية. ويضم هذا الاحتفال العائلي مزيجاً من أغاني موسم الأعياد المفضلة، ويقام في الفترة من 17 وحتى 28 ديسمبر، باستثناء يومي 21 و25 ديسمبر.

وتحتضن حديقة زعبيل مهرجان شتاء دبي الذي يشمل العديد من الألعاب والأنشطة الترفيهية المسلية وخيارات المأكولات وغيرها الكثير، والذي يقام حتى 15 يناير/ كانون الثاني 2021 يومياً من الساعة 4 عصراً وحتى 10 ليلاً.

وتقدّم نافورة النخلة، النافورة الأكبر في العالم والواقعة في ذي بوينت في نخلة جميرا، عروضاً يومية حماسية طيلة فترة مهرجان دبي للتسوق. وتوفر النافورة مشاهد وإطلالات فريدة من نوعها للمطاعم الموجودة على الواجهة المائية في ذي بوينت، وتقدّم عروضاً استثنائية من المياه الراقصة على أنغام الموسيقى، بما فيها أغنية «دبي كوكب آخر» للفنان راشد الماجد. وسيبدأ العرض الأول عند الساعة 6 مساءً والأخير الساعة 10.30 ليلاً أيام الأسبوع، وحتى الساعة 12 منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع.



الفنون الاستعراضية



تحتضن مراكز التسوق ووجهات الترفيه في دبي عروضاً ترفيهية وعائلية متنقلة تُقام خلال عطل نهاية الأسبوع، منذ بداية انطلاق مهرجان دبي للتسوق وحتى يوم 30 يناير. ويُذكر من أبرز العروض المُقامة خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية عرض رينبو وينجز الذي يُقدم فعاليات أداء راقصة في مختلف الوجهات، إضافة إلى الفنان حميد الظاهري، المعروف بلقب فلو ارتيست، وهو أول فنان إماراتي متخصص بعروض السيرك.

ويستضيف سوق مدينة جميرا خلال مهرجان دبي للتسوق معرض الفن الرقمي «من مونيه الى كاندينسكي، الفن الثوري»، والذي يضم أعمالاً لتسعة فنانين بارزين هم: كلود مونيه، وجورج سيورات، وفنسنت فان جوخ، وإدوارد مونش، وبول سيزان، وخوان جريس، وروبرت ديلوناي، وباول كلي، وفاسيلي كاندينسكي.



السحوبات



يشهد مهرجان دبي للتسوق تنظيم سحوبات دبي للسيارات الفارهة التي تعد الأغلى قيمة في تاريخ المهرجان؛ حيث سيحظى شخص واحد بفرصة الفوز بسيارة فينير سوبرسبورت الرياضية المصنوعة في الإمارات والتي تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم. حيث تستمر السحوبات حتى 30 مارس/ آذار 2021 ليتم الإعلان عن اسم الفائز.

ويبدأ موسم سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، مع سحوبات إنفينيتي الكبرى. حيث يمكن شراء بطاقة السحب بسعر 200 درهم من محطات وقود محددة تابعة لشركة اينوك وايبكو ومتاجر زووم ومحطات مترو دبي. كما يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في سوق الذهب، والقرية العالمية، ومراكز التسوق المشاركة والدخول في سحب للفوز بسيارة إنفينيتي QX60، إضافة إلى مبلغ 200 ألف درهم كل يوم. ليصل مجموع سيارات إنفينيتي QX60 التي سيربحها سعداء الحظ إلى 45 سيارة من خلال السحوبات اليومية التي ستُقام في القرية العالمية. كما سيفوز شخص واحد أيضاً بمبلغ 500 ألف درهم في اليوم الأخير من مهرجان دبي للتسوق.

كما تُقدم سحوبات نيسان الكبرى خلال مهرجان دبي للتسوق 45 سيارة نيسان. حيث تتيح هذه السحوبات فرصة الفوز بواحدة من خمس سيارات ضمن الطرازات الأكثر شعبية لدى نيسان، إضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 10 آلاف درهم أسبوعياً. ويحتاج المتسوقون إلى إنفاق 25 درهماً فقط لشراء أي منتجات غير بترولية من أي محطة وقود «إيبكو» أو «اينوك» في دبي للحصول على فرصة الفوز خلال مهرجان دبي للتسوق. وتقدم سحوبات نيسان الكبرى سيارتي نيسان باترول، وسيارة واحدة نيسان باثفايندر، و8 سيارات نيسان أكس-تريل، و10 سيارات نيسان كيكس، و12 سيارة نيسان ميكرا، و12 سيارة نيسان سنترا. وسيتم الإعلان عن الفائزين من خلال سحوبات يومية طوال فترة المهرجان.

ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق التابعة لمجموعة مراكز التسوق في دبي الدخول في سحب للفوز بجوائز نقدية تصل إلى 100 ألف درهم كل أسبوع. وسيُقام سحب «أنفق واربح» من 17 ديسمبر/ كانون الأول وحتى 30 يناير/ كانون الثاني.

وتستضيف مجموعة دبي للذهب والمجوهرات سحوبات كبرى خلال فترة المهرجان مع جوائز إجمالية قدرها 25 كيلوجراماً من الذهب. وسيدخل في السحب المتسوقون الذين يشترون الذهب والمجوهرات في أي من المتاجر المشاركة في الحملة بما في ذلك سوق الذهب في ديرة، ومينا بازار، ومراكز التسوق في الإمارة. وسيحصل المتسوقون الذين ينفقون 500 درهم لشراء المشغولات والمجوهرات الذهبية على قسيمة واحدة للسحب، كما سيحصل المتسوقون الذين يشترون الألماس أو اللؤلؤ أو الساعات بقيمة 500 درهم على قسيمتين للسحب. وسيتقاسم أربعة فائزين كل يومين خلال مهرجان دبي للتسوق، كيلوجراماً واحداً من الذهب بالتساوي، كما يتقاسم 12 فائزاً 3 كيلوجرامات من الذهب كجزء من السحب على الجوائز الكبرى الذي يُقام في اليوم الأخير من مهرجان دبي للتسوق.



الفنادق



يقدم مهرجان دبي للتسوق عروضاً مميزة للإقامة الفندقية لسكان دبي وزوارها خلال المهرجان؛ حيث تقدم بعض الوجهات الفندقية الراقية في المدينة مجموعة واسعة من العروض المناسبة لجميع الضيوف.

حيث يقدم فندق أرماني تخفيضات بنسبة 20% على أسعار الغرف للعائلات أو الأزواج ممن يسجلون دخولهم في الفندق خلال فترة مهرجان دبي للتسوق، إضافة إلى رصيد للتسوق بقيمة 200 درهم كل يوم، فضلاً عن تذاكر مجانية لدخول دبي أكواريوم وحديقة الأحياء المائية ومنتزه الواقع الافتراضي.

كما يقدم فندق أتلانتس النخلة أسعاراً خاصة على الإقامة ووجبات الفطور، إضافة إلى إمكانية الدخول اليومي مجاناً إلى حديقة أكوافنتشر المائية وحوض ذا لوست تشامبرز المائي. ويمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بخيارات المأكولات المخصصة لموسم الأعياد ورأس السنة الجديدة، فضلاً عن تجارب المأكولات الرومانسية في المطاعم الراقية للفندق. ويمكن لأفراد العائلة الاستمتاع بأنشطة خاصة مثل زيارة خليج الدلافين وتجارب الغوص، وفرصة الإقامة في أحد أجنحة الفندق الشهيرة تحت الماء.

ويقدم فندق جروفينور هاوس في دبي مارينا عرضاً رائعاً خلال مهرجان دبي للتسوق، يتضمن إقامة لليلة واحدة ووجبة إفطار مجانية كل صباح في مطعم سلونز، فضلاً عن وجبة عشاء مجانية يومياً في أحد مطاعم المميزة للفندق، وخصم بنسبة 25 في المئة على المأكولات والمشروبات.