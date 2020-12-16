شكرا لقرائتكم خبر عن أبو غالى موتورز تفتتح صرح مرسيدس بنز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال محمد أبو غإلى الرئيس التنفيذى أبو غإلى موتورز، إنه مما لا شك فيه أن البداية لكل ما نقوم به اليوم هو قدره الإدارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد ألفتاح السيسى فى تهيئه المناخ الإقتصادى وإعطاء كل الدعم لقطاعات الدولة بالكامل حتى نتمكن من بناء دولة عصرية تليق بمكأنه مصر والتى دائما تحظى بها على مر العصور، فكل الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء والوزراء على المجهود والعمل حتى نتمكن نحن وغيرنا فى مجتمع الأعمال على تطوير ما نقوم به ولكى نوفر فرص عمل لشبابنا ونتقدم للأمام.

وأضاف، أن ما تشهده مصر من تقدم وازدهار يجعلنا نواكب ونشارك فى تلك النهضة ويعتبر افتتاح الصرح الجديد الحدث الأهم فى عالم السيارات لعام 2020 فى مصر، كما أننا لسنا على بداية عهد جديد لعلامه مرسيدس بنز فى مصر فقط بل فى المنطقة بصفه عامة حيث يعتبر مشروع أبوغإلى موتورز – مرسيدس بنز Mar2020 هو من أول وأكبر المشاريع فى مصر والمنطقة وتابع، الإستراتيجية الحديثة لمرسيدس بنز وهى اعطاء العملاء تجربه فريده من نوعها تواكب الحاضر والمستقبل وهى غير متوفره لدى أى مصنع أو وكيل فى مصر حتى الآن ونتمنى أن يحزو حزونا الآخرين حتى نعطى عملاء السيارات فى مصر بصفه عامه ما يستحقونه من خدمه مميزه تفى بتوقعاتهم نظير الاستثمار الموضوع فى سياراتهم والتى تعتبر المحرك الرئيسى لحياتهم اليوميه.

واستطرد، لقد وقع الاختيار من شركه دايملر العالمية صاحبه علامه مرسيدس بنز لأبوغإلى موتورز كأحد شركاء المستقبل بعد دراسة مستفيضه وطويله تخللها محادثات عمليه على اعلى مستوى أوضحت مدى قوه "أبوغإلى موتورز"متمثلة فى كفاءه فريق العمل، قاعده العملاء، الإدارة الحديثة المبنية على قاعده تكنولوجيه عملاقه وقطعا القدرة المالية.

ويواصل أبوغإلى، "تطابق الرؤية لدى الشركتين نحو مستقبل الصناعة الذى يعتمد على طرح حلول تنقل متكاملة للعملاء وليس فقط بيع وصيأنه سيارات حيث أصبحت الحاجه الأعم والأشمل والملحه الآن هو كيفيه تلبيه احتياجات العملاء لحلول تنقل تعتمد بالأساس على المنصات التكنولوجيه والتى بدورها تضمن اقل تكلفه على مدار فتره الاستخدام وهو ما يطلق عليه “Lowest Total Ownership Cost” والمرونة فى تلبيه الاحتياجات المختلفه للعملاء.

وتابع، أنه نظرا لإيماننا الكامل بقدره شركه "دايملر" صاحبة علامه مرسيدس بنز إحدى أهم وأقوى العلامات التجارية فى العالم ليس فقط فى صناعة السيارات على تلبيه احتياجات المستقبل والعمل دائماً على قياده التغيير الذى يشهده العالم الآن فى تلك الصناعة قررنا ورحبنا بالدخول فى تلك الشراكة ووضع الاستثمارات اللازمة لتقديم نموذج عملى يحتذى به.

وأكد محمد أبو غإلى أن 2020 هى سنه خاصه جدا لها ظروفها الصعبة والتى انعكست علينا جميعا ليس بالداخل فقط بل فى العالم أجمع ، وقد اهتزت خلاله اقوى اقتصاديات العالم ولكن التحية والتقدير للرئيس عبد ألفتاح السيسى والمجموعة الإقتصادية فى إدارة الأزمة باقتدار واحتراف مما ساعد الاقتصاد المصرى ليس فقط على استيعاب تلك الأزمة الرهيبة ولكن أيضا تحقيق نمو يصل إلى 5.6% والذى أشادت به كل المؤسسات العالميه وكان لهذا أكبر الأثر علينا فى استلهام تلك الروح والمشاركة بصفه فعاله بضخ استثمارات كبيره وعدم توقف عجله العمل والضغط بكل قوه للاستمرار والتنمية بالرغم من كل التحديات والمعوقات التى واجهتنا حتى نصل لتلك اللحظه.

وقال، اليوم ندشن أحدث وأكبر المشاريع الخاصة بمرسيدس بنز فى مصر وبداية علاقه شراكه قويه بين الشركتين، ان ما نقوم به اليوم هو رساله للعالم الخارجى عن مدى قوه الاقتصاد المصرى ومستقبلة وان بمصر رجال عندهم القدرة على صناعه مستقبل أفضل لمجتمعاتهم وبلادهم والمنافسة العالمية، كما هى رساله للداخل على ثقتنا فى الاقتصاد المصرى والسوق المحلى وأنه لمن الممكن ان نتقدم للأمام فى ظل أصعب واحلك الظروف، وهى دعوه لكافه رجال الأعمال على استلهام الروح المصريه فى النهوض والتقدم ومقابله كل التحديات والتغلب عليها.

واختتم، أود أن اتقدم بكل الشكر والتقدير والعرفان لماهر ابوغإلى- رئيس مجلس إدارة مجموعة أبوغإلى موتورز لقيادته الحكيمه ورؤيته والدعم والمسانده لنا جميعا حتى نتمكن من الاستمرار فى بذل المجهود والعطاء كما اتقدم باسمى آيات الشكر لكل فريق عمل أبوغإلى موتورز وشركاء النجاح والذى كان لهم موقف مشرف ساعدنا فى تحقيق خططنا.

وفى النهاية أشار محمد أبو غإلى، أن أى نجاح هو مبنى على فريق عمل متكامل وشركاء قادرون على المساعده فى تحقيق ذلك.

وقال خالد حسنى مدير عام مرسيدس-بنز أبو غإلى موتورز :" نحن نشهد مرحلة جديدة لمرسيدس-بنز مع أبو غإلى موتورز فهى بداية عهد جديد ليس فقط فى مصر ولكن فى المنطقة باكملها حيث يعتبر أول واكبر مشروع متكامل فى مصر وأحد المشروعات العملاقة على مستوى المنطقة.

واقيم الصرح الجديد على مساحة 15000 مترا مربعا ، ويتكون من صالة عرض تتسع لـ 16 سيارة على مساحة 3168 مترا مربعا ، ويشغل مركز الخدمة والصيانة الدورية 34 باكية عمل على مساحة 2750 مترا مربعا لاستقبال 105 سيارة يوميا، بالإضافة إلى مساحة تخزين لقطع الغيار التى تستوعب 19850 قطعة باكواد مسريلة على مساحة 1500 مترا مكعب، ومن اهم العوامل ليس فقط الاستثمار الضخم ولكن ايضا فريق العمل والذى يتم تدعيمه من خلال التدريب حسب خطط شركة مرسيدس-بنز للتأهيل والحصول على شهادات معتمدة حسب المعايير العالمية. فالشباب هم عماد المستقبل وافتخر ان متوسط الأعمار لفريق العمل فى مجموعة أبو غإلى موتورز وهو 32 عاما.

يذكر أن مفهوم MAR2020 يتمثل فى أحدث صالة عرض ومركز خدمة وصيانة متكامل لمجموعة أبو غإلى موتورز ومرسيدس بنز فى مصر شمال أفريقيا مواكب لأعلى المواصفات العالمية، بتصميم معمارى وتكنولوجى بمفهوم “MAR2020” و هو يعرف ب or Markenauftritt, Brand appearance retail الخاص بالعلامة التجارية الألمانية، الذى يوفر أحدث وسائل التكنولوجيا الرقمية والأساليب التفاعلية مع العملاء مما يحفز تجربة الحياة الواقعية من خلال الشاشات الذكية ومكبرات الصوت وتقديم أفضل خدمة وتجربة شخصية فريدة من نوعها.

وتم إنشاء مركز أبو غإلى موتورز المتكامل على طريق مصر- الإسماعيلية الصحرأوى وفقَا لأعلى وأحدث الأسس والمعايير العالمية، بفضل اتباع وسائل تكنولوجية متطورة فى عرض السيارات، والاحترافية الشديدة فى توفير الخدمات الاستشارية وخدمات الصيانة وما بعد البيع باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات التقنية، كما تتوفر قطع غيار السيارات، بالإضافة إلى فريق عمل من الخبراء المتخصصين لضمان تلبية كافة احتياجات عشاق السيارة مرسيدس بنز والتى تعد من أكثر العلامات التجارية المرغوبة فى العالم.

وتم تغيير عملية اقتناء السيارات عن طريق اطلاق مفهوم جديد فى مصر ، والتى تبدأ بـ“The Star Assistant” باعتباره أول واجهة تعامل مع العميل، والمسئول عن الاستقبال والترحيب به وفهم احتياجاته وقدراته لمساعدته فى اختيار السيارة الأنسب له ودعم إجراءات الشراء والمهام الإدارية، ثم الـ “Product Expert” وهو المتخصص فى تعريف السيارة وتقديم شرح دقيق مفصل بأهم مزاياها، وتوفير كافة الاستشارات والإجابة على التساؤلات حول تقنياتها، ومقارنتها بالطرازات الأخرى والمساعدة فى اختيار المواصفات والألوان الخارجية والداخلية التى تتم من خلال التكنولوجيا المتوفرة بصالة العرض ، وهى تجربة فريدة خاصة من نوعها، مع تجربة فريدة للسيارة “Test Drive” للاحساس بمتعة فن القيادة وذلك لسهولة اتخإذ القرار بالشراء بناء على تحديد الاحتياجات ، بعد ذلك يأتى مسئول المبيعات لإتمام عملية البيع مع العميل وذلك من خلال مكان مخصص بأحترافية مجهز بأحدث تقنية سواء موسيقى أو شاشة عرض عند التسليم خلال احتفالية التسليم وهى لحظة مؤثرة مفرحة بكل المعانى مسجلة بتفاصيل دقيقة ومصورة لجعل العميل وعائلته فى أقصى درجات السعادة ، وهنا تبدأ رحلتنا مع العميل وهى مرحلة ما بعد البيع حيث أنها من أهم المراحل وتبدأ ب "Account Manager" وهو المسئول عن التواصل الكامل مع العميل مباشرةً فى كافة احتياجاته واستفساراته والمتابعة معه.

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