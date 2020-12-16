شكرا لقرائتكم خبر عن "تيك توك" تطلق تحدي #تبدأ_على_ تيك_توك" للاحتفاء بصناعة المحتوى على المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت منصة مقاطع الفيديو القصيرة حول العالم، "تيك توك" تحدي #تبدأ_على_تيك_توك الجديد على تطبيقها للمستخدمين وصانعي المحتوى، وذلك لاستعادة أفضل الترندات والتحديات التي بدأت على "تيك توك" ومن خلالها انطلقت عددا من الأعمال الفنية والمقاطع الموسيقية لتحقق شهرة واسعة. وأيضا بتسليط الضوء على صانعي المحتوى والمواهب الذين بدأوا رحلة النجاح والشهرة من هذه المنصة العالمية.

تستوحي فكرة هذا التحدي من أشهر الترندات والتحديات التي أطلقتها "تيك توك" على مدار الفترة الماضية، ليسترجع المستخدمون مشاركاتهم هذا بالإضافة إلى أفضل الأغنيات والأعمال الفنية التي حققت صدى كبير وشهرة واسعة بمجرد انضمامها إلى مكتبة الأعمال الفنية الثرية التي تتيحها المنصة.

يأتي ذلك في إطار احتفاء "تيك توك" بالمحتوى على منصتها وسعيها إلى تطويره وتحديث آلياتها وأدواتها التي تمكن صانعي المحتوى والمستخدمين من التعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي ومبتكر، هذا بالإضافة إلى إطلاق عدد من التحديات والهاشتاجات التي تهدف إلى منح المستخدمين مساحة حرة للتعبير وعرض محتواهم لقاعدة واسعة من المشاهدين.

من جانبه أكد، هانى كامل مدير عمليات المحتوى في تيك توك شمال أفريقيا، على حرص منصة "تيك توك" على أن تصبح مساحة آمنة وإيجابية للتعبير الحر والإبداع. كما تعتنى المنصة بتطوير المحتوى عليها بضم المزيد من الأعمال الفنية وعقد شراكات مع أفضل الفنانين لضم أعمالهم إلى المكتبة الموسيقية الخاصة بالتطبيق.

بمناسبة إطلاق هذا التحدي، تم إطلاق مسابقة من خلال برنامج "السكة أحلى" على محطة "ميجا إف إم". وأعلن عليش المذيع اللامع عن تحدي لجميع مستخدمي "التيك توك"، لتسجيل فيديو باستخدام الأغنية أو الفلتر أو ال Fashion Transition، الأكثر رواجا علي المنصة مع فرصة الفوز ب 5 آلاف جنيه مصري للمقطع الأكثر متابعة.

ساهمت المبادرات والتحديات التي تطلقها "تيك توك" في إحداث طفرة كبيرة في صناعة المحتوى في مصر، هذا بالإضافة إلى قدرة "تيك توك" على تقديم التحديات المناسبة للثقافات والمجتمعات التي تعمل بها، ومن ضمن هذه التحديات #خليك_مسئول الذي حصد أكثر من 62 مليون متابع للتوعية بالاستخدام الأمثل لوسائل التواصل الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى حملات التوعية بالتباعد الاجتماعي والالتزام بالتباعد الاجتماعي مثل حملة معا ضد الكورونا التي وصلت المشاركات خلالها على التطبيق إلى أكثر من 867 متابع ومشارك على التطبيق، وحملة #Thankyouheroes لدعم الأطباء خلال الوباء، ذلك غير الحملات التي قامت بها تيك توك بالتعاون مع كبرى المؤسسات مثل منظمة الصحة العالمية واليونسيف والمفوضية السامية لشئون المجتمع، من أجل المساهمة في تنمية المجتمعات التي تعمل بها على مستوى المنطقة. وبذلك تساهم "تيك توك" في تنمية المجتمعات التي تعمل بها وتحقيق تأثير إيجابي يتخطى مجرد كونها تطبيق بل ويمتد إلى دورها في تعزيز بيئات أمنة على التطبيق وخارجه.

كما اكتسبت هذه التحديات شعبية كبيرة، مل لفت أنظار المشاهير إلى المنصة التي أصبح يتواصل من خلالها العديد من الفنانين لتواجد معظم فئات جمهورهم على هذه المنصة. ومن بين هؤلاء المشاهير النجمة نانسي عجرم التي حرصت على تقديم أولى حفلاتها الافتراضية من خلال تطبيق "تيك توك"، وفريق "شارموفرز" ليتواصل عليه مع جمهوره من الشباب، هذا بالإضافة إلى نجوم الصف الأول في السينما مثل النجم محمد هنيدي الذي يحرص على مشاركة جمهوره مقاطع الفيديو الطريفة ويتواصل معهم من خلال التطبيق، هذا بالإضافة إلى النجوم، محمد رمضان، وتامر حسني، وحكيم، وأحمد حلمي وسميرة سعيد ومنى الشاذلي وعصام الحضري وغيرهم من نجوم الفن والرياضة.