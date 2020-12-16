شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 16-12-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 16-12-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب بتداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.2 مليار جنيه، ليغلق عند 649.502 مليار جنيه.

إيقاف تداول 18 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن إيقاف التداول على أسهم 18 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم شركة النصر للأعمال المدنية، العبوات الطبية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، مصر بني سويف للأسمنت، الدولية للمحاصيل الزراعية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مطاحن ومخابز الإسكندرية، اميرالد للاستثمار العقاري، اودن للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية، راية القابضة للاستثمارات المالية، القاهرة للإسكان والتعمير، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، مجموعة عامر القابضة-عامر جروب، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العبور للاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 5.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب بتداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.2 مليار جنيه، ليغلق عند 649.502 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 712 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.4 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.8%، والعرب على 5.42% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.68% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.31%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 13.9 مليون جنيه، 909 ألف جنيه، 2.9 مليون جنيه، 12 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.2 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 10983 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 2227 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 13173 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4219 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 2084 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 3026 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 1077 نقطة.

وصعدت أسهم 24 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 125 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.478 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.52%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 4.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.51%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 13.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.77%.

- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.53%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية سعر إغلاق 327.660 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.58%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 14.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.27%.

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 1.103 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.23%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 6.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.10%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.99%.

- مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب بسعر إغلاق 0.658 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.67%.