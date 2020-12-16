شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات اقتصادية عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في كندا ارتفع بنسبة 0.1% في الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى استقرار المؤشر دون تغيير.



يأتي ذلك في ظل الترقب بالأسواق لتوزيع ملايين الجرعات من لقاحات واعدة محتملة للوقاية من فيروس كورونا خاصة في كندا والولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، بينما ستبدأ دول أوروبية هذا الأمر بحلول العام الجديد.



كانت الحكومة الكندية قد أعلنت اعتماد لقاح "فايزر – بيونتك" من أجل الاستخدام الطاريء لديها في الوقاية من الفيروس التاجي.



هذا، ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم صدور قرار الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة بشأن السياسة النقدية وسط توقعات بتثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 0.7838، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.7882 وأقل سعر عند 0.7834.