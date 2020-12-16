شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الأسهم الأمريكية في انتظار قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات الأربعاء قبيل صدور قرار الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم، وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.



وكشفت بيانات أن مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية انخفض بنسبة 1.1% خلال نوفمبر/تشرين الثاني بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض بنسبة 0.3% كما انخفض المؤشر بقيمته الأساسية بنسبة 0.9%.



وقبل نهاية الأسبوع الجاري، سوف تطلق الولايات المتحدة حملة لتوزيع جرعات من لقاح "موديرمنا" بينما ستبدأ دول أوروبية استخدام لقاحات قبل بداية العام الجديد.



ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب المناقشات بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونجرس الأمريكي للاتفاق على حزمة تحفيز مالية ثانية لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم صدور قرار الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية وسط توقعات بتثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش على نحو سلبي عند 30190 نقطة، واستقر "ناسداك" على نحو إيجابي عند 12599 نقطة بينما استقر "إس أند بي 500" عند 3695 نقطة.